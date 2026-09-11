Мендель: Украине рано или поздно придётся начать разговор с Россией

Украина будет вынуждена начать диалог с Россией. Об этом заявила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в своих социальных сетях.
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