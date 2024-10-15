Командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Приходько погиб после боя в Мали

Командир 9-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Михаил Приходько, известный под позывным «Майкл», погиб 12 октября в Мали в результате полученных в бою с террористами смертельных ранений, детали приводит Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».
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