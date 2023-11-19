Мэрия Новосибирска выкупит квартиры в двух аварийных домах

Оба дома расположены в Октябрьском районе Новосибирска и подлежат сносу.На сайте мэрии Новосибирска опубликовали постановление, согласно которому администрация города выкупит квартиры в аварийных домах на улицах Грибоедова и Кирова.
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