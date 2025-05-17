Высокотехнологичная альтернатива мигрантам – в России рабочих предлагают заменить роботами Евгения КомароваСтоит заменить мигрантов роботами – с таким предложением для рабочей силы России выступил Сергей Муратов, сенатор от Курганской области.
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