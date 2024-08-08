Трое ангарских спортсменов завоевали золото на турнире по муайтай в Таиланде

Спортсмены из Ангарска, Карина Патрина, Ксения Степанова и Богдан Валиуллин, вернулись из Таиланда с золотыми медалями, завоеванными на профессиональном турнире по муайтай на стадионе Патонга, одном из самых престижных мест для проведения соревнований по тайскому боксу.