Трое ангарских спортсменов завоевали золото на турнире по муайтай в Таиланде

Спортсмены из Ангарска, Карина Патрина, Ксения Степанова и Богдан Валиуллин, вернулись из Таиланда с золотыми медалями, завоеванными на профессиональном турнире по муайтай на стадионе Патонга, одном из самых престижных мест для проведения соревнований по тайскому боксу.
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