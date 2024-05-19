Хиросима и Нагасаки выразили протест США из-за проведения ядерных испытаний

Члены общественных организаций, пережившие американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также власти японских городов выразили протест из-за проведения США субарктического испытания на ядерном полигоне в штате Невада, сообщает агентство Kyodo.
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