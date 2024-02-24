Реакция англосаксов на слова Володина: «Англичане,бессовестно, ели нашу треску на протяжении 68 лет»

Одно из любимых блюд Великобритании из трески и пикши с жареным картофелем находится под угрозой исчезновения Госдума России,решила разорвать давнее соглашение, позволяющее британским кораблям ловить рыбу в российских арктических водах.
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