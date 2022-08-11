Могилевским областным судом постановлен приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Бобруйска, обвиняемого в убийстве, совершенном с особой жестокостью5 августа 2022 года Могилевский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении А.
Могилевским областным судом постановлен приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Бобруйска, обвиняемого в убийстве, совершенном с особой жестокостью5 августа 2022 года Могилевский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении А.
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