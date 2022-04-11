Происшествия

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В Якутии полицейские вернули женщине смартфон, похищенный карманником в общественном транспорте

В полицию города Якутска обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что в общественном транспорте у ее 13-летней дочери неизвестный похитил смартфон.

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