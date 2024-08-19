Россиянам напомнили о компенсации с работодателя при задержке зарплаты

МОСКВА, 19 августа, ФедералПресс. Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина объяснила, что по трудовому законодательству работодатель обязан компенсировать работнику потери, связанные с несвоевременной выплатой зарплаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии