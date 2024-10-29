В США после победы Трампа ждут ареста Байдена и Харрис

Основатель Megaupload и Mega Ким Дотком, выразил мнение, что демократы США боятся возможного возвращения Дональда Трампа в роли президента, так как он может начать расследование их действий и арестовать президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за подрыв газопровода «Северный поток-2».