В США после победы Трампа ждут ареста Байдена и Харрис

Основатель Megaupload и Mega Ким Дотком, выразил мнение, что демократы США боятся возможного возвращения Дональда Трампа в роли президента, так как он может начать расследование их действий и арестовать президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за подрыв газопровода «Северный поток-2».
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