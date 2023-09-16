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Вячеслав Гришечкин, известный актер и заслуженный артист России, скончался на 62-ом году жизни

Вячеслав Гришечкин, известный актер и заслуженный артист России, скончался на 62-ом году жизни

Вячеслав Гришечкин, известный актер и заслуженный артист России, скончался на 62-ом году жизни. Эта печальная новость огорчила многих его поклонников и коллег по цеху.

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