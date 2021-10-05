Зампостпреда России при ООН Полянский провел для западных коллег уроки по химии и физике

ООН, 5 окт – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН по теме химоружия в Сирии указал на неверное трактование западными партнерами законов физики, химии и математики, когда они обвиняют САР в применении химического оружия.