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СахПресс

2 подписчика

Вы точно учились в школе? 10 вопросов, на которых ошибаются даже взрослые

Вы точно учились в школе? 10 вопросов, на которых ошибаются даже взрослые

Школьная программа кажется простой, пока не приходится вспоминать правила, даты и факты без учебника перед глазами.

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