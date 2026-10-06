Жители Приморья отправились в Суйфэньхэ, зашли в ресторан и удивились

Жители Приморского края, отправляющиеся в китайский город Суйфэньхэ, признаются, что их интересуют не только торговые точки, но и местные заведения общепита.
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