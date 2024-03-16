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Несекретные материалы

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«Остановите лицемерие Запада»: премьер Малайзии сравнил конфликты на Украине и в Газе

«Остановите лицемерие Запада»: премьер Малайзии сравнил конфликты на Украине и в Газе

В течение всей недели западные средства массовой информации были натравлены на премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, который с трибуны в Австралии обвинил Запад в двуличности и призвал остановить его лицемерие.

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