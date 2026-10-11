«Противно работать со стукачами»: Южная Корея отзывает посла из Киева на фоне истории со «сдачей» Зеленским северокорейских пленных

Южная Корея готовится отозвать посла из Киева на фоне истории с пленными из КНДР Сеул окончательно готовится расплеваться с Киевом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Новая кость в го...
- Армия Ким Чен Ына...
- Третий за столом,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым