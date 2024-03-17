Путин: Россия уничтожает до 100% тех, кто пытается прорвать границу

Российские силы уничтожают почти 100% сил противника, пытающихся прорвать границу. Об этом заявил лидирующий кандидат на выборах президента РФ, действующий глава государства Владимир Путин в ходе пресс-конференции в своем предвыборном штабе.
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