ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Сегодня будем читать прессу наших заклятых партнёров, у которых второй месяц в одном неприличном месте печёт.
Новая стратегия Запада: подождём, пока умрёт Путин
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Владимир Соловьев
ПЕРЕД ТЕМ КАК,........ПУТИН ПОМАШЕТ ВАМ "САРМАТОМ" И СКАЖЕТ: "ДО ВСТРЕЧИ, ЖДУ ВАС ТАМ ЖЕ". ВЫХОДИТ, БЕЗ ПУТИНА НИ ЗДЕСЬ И НЕ ТАМ, И НЕ ТУДЫ И НЕ СЮДЫ!
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1 д.
Erl Schweizer
Если Путин реальный патриот своего государства, то обязан сам готовить себе смену не только человека-президента, но и политическую систему, реагирующую верно и точно на любую ситуацию. Президент обязан как и все граждане иметь отпуск для восстановления, отдыха, занятия своим хобби. Вместо него не менее компетентно во время отпуска обязан работать другой человек. Давно пора кончать с ситуацией, когда смену власти население либо ждет как манну небесную, либо как кару небесную. Эволюция более полезна, чем революция как крайняя мера.
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19 час.
Nikolay Zakharov
Автор хорошо и правильно осветил позиции и планы Б,амерских ястребов, но Россия под их дудку плясать не будет,хватит наплясались.Постепенно либероидную массу во власти Путин ещё до своей смерти уберет. Прекратит шараханье к Западным ценностям. Украина как государство будет упразднена,на последней пресс-конференции Путин об этом сказал,что полная демилитаризация и денацификация, а по простому,полная капитуляция.Она нужна для того,чтобы у ястребов США,не было ни малейшей зацепки на землях Дикого поля,и очага напряжённости в центре Европы.
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12 час.
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