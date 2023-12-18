Новая стратегия Запада: подождём, пока умрёт Путин

Владимир Соловьев ПЕРЕД ТЕМ КАК,........ПУТИН ПОМАШЕТ ВАМ "САРМАТОМ" И СКАЖЕТ: "ДО ВСТРЕЧИ, ЖДУ ВАС ТАМ ЖЕ". ВЫХОДИТ, БЕЗ ПУТИНА НИ ЗДЕСЬ И НЕ ТАМ, И НЕ ТУДЫ И НЕ СЮДЫ!

Erl Schweizer Если Путин реальный патриот своего государства, то обязан сам готовить себе смену не только человека-президента, но и политическую систему, реагирующую верно и точно на любую ситуацию. Президент обязан как и все граждане иметь отпуск для восстановления, отдыха, занятия своим хобби. Вместо него не менее компетентно во время отпуска обязан работать другой человек. Давно пора кончать с ситуацией, когда смену власти население либо ждет как манну небесную, либо как кару небесную. Эволюция более полезна, чем революция как крайняя мера.