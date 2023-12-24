История и археология: Как юная сибирячка увела из семьи великого Матисса и стала его последней музой: Лида Делекторская

Поскитавшись по миру с маленьким чемоданом, эмигрантка из России приехала во Францию. В чужом краю Лида Делекторская, из документов имевшая лишь иностранный паспорт, могла рассчитывать на работу сиделки или официантки.
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