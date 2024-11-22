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Дело о похищении ребенка мигрантами переросло в скандал с участием депутата

Дело о похищении ребенка мигрантами переросло в скандал с участием депутата

Жители поселка Светлый Коченевского района Новосибирской области разделились на два лагеря: одни встали на защиту мигрантов, которых обвинили в похищении школьника, другие – на защиту семьи, назвавшей себя пострадавшей.

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