Дело о похищении ребенка мигрантами переросло в скандал с участием депутата

Жители поселка Светлый Коченевского района Новосибирской области разделились на два лагеря: одни встали на защиту мигрантов, которых обвинили в похищении школьника, другие – на защиту семьи, назвавшей себя пострадавшей.
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