Женщина в Ленобласти столкнула двух детей с платформы

Женщина в алкогольном опьянении столкнула под поезд двух девушек и ударила по лицу их спасителя. На правонарушительницу завели уголовное дело, сообщило в Telegram-канале Западное межрегиональное управление СК на транспорте.
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