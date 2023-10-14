Речной маршрут «Киевский — Сердце Столицы» теперь полностью встроен в навигацию московского метро.В Москве на схемах метро появились обозначения причалов электросудов, это говорит о том, первый регулярный речной маршрут «Киевский — Сердце Столицы» теперь полностью встроен в навигацию московского метро, сообщается на сайте столичного правительства.