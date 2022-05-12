Психиатр Хайкин заявил, что коронавирус приводит к проблемам с памятью

Негативные последствия от коронавируса на организм продолжают выявлять медики. Кандидат медицинских наук, врач-психиатр Вадим Хайкин рассказал, что у переболевших ковидом (болезнью, которую вызывает коронавирус) могут возникать проблемы с памятью.