Елена Борщева рассказала о личной жизни дочери

Артистка Елена Борщева вышла в свет с дочерью Мартой, которая выглядит как её точная копия. Елена стала известной благодаря участию в КВН в команде «Сборная Пятигорска», а позже выступала в шоу Comedy Woman.
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