Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Главный итог "Мюнхена" — акценты в иерархии Запада расставлены

Главный итог "Мюнхена" — акценты в иерархии Запада расставлены

ЕЛЕНА  ПАНИНА Самые разные заявления, прозвучавшие сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности, так или иначе говорят о радикальной трансформации того, что называется "коллективный Запад".

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Комментарии
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Александр Салтановский
&quot; Нервнобольные они, что ли?&quot; &quot;Исключительная&quot; нация, ещё макак сарАй обрАма сказал!!!
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16 час.
Александр Маркитанов
просто обнаглевшие от безнаказанности
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15 час.
Семен Демин
А Россия добровольно отдала оккупированные ею по итогам войны страны. А теперь все надо по-новой завоевывать. А это неисчислимые новые жертвы. Спасибо Горбачеву и Ельцину. Именно они во всем виноваты. Предатели!!
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5 час.
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