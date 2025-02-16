ЕЛЕНА ПАНИНА Самые разные заявления, прозвучавшие сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности, так или иначе говорят о радикальной трансформации того, что называется "коллективный Запад".
Главный итог "Мюнхена" — акценты в иерархии Запада расставлены
Комментарии
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Александр Салтановский
" Нервнобольные они, что ли?" "Исключительная" нация, ещё макак сарАй обрАма сказал!!!
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16 час.
Александр Маркитанов
просто обнаглевшие от безнаказанности
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15 час.
Семен Демин
А Россия добровольно отдала оккупированные ею по итогам войны страны. А теперь все надо по-новой завоевывать. А это неисчислимые новые жертвы. Спасибо Горбачеву и Ельцину. Именно они во всем виноваты. Предатели!!
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5 час.
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