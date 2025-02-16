Главный итог "Мюнхена" — акценты в иерархии Запада расставлены

Семен Демин

А Россия добровольно отдала оккупированные ею по итогам войны страны. А теперь все надо по-новой завоевывать. А это неисчислимые новые жертвы. Спасибо Горбачеву и Ельцину. Именно они во всем виноваты. Предатели!!