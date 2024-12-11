Предновогодний опрос населения

Пьете ли вы водку на Новый год?- Не понял вопроса. - 13%- В каком смысле? - 18%- Обычную водку? - 23%- Как понять "пьете водку"? - 22%- Все вышеперечисленное - 24% Что на Новый год вы будете пить - водку или шампанское?- Шампанское - 100%- Водку - 100% Когда вы будете встречать Новый год?- С 31 на 1-е - 10%- С 31 на 5-е - 50%- С 25 на 5-е - 20%- Не от меня зависит - 20% Как вы думаете, сколько процентов людей встречают Новый год так же, как и вы?- 40% - 60%- 60% - 40% Помните ли вы ваш первый Новый год?- Да - 70%- Нет, помню! - 20%- Я и последний-то не помню - 10% Где вы будете встречать Новый год?- В кругу друзей - 10%- В кругу подруг - 10%- В кругу жены 10%- В Караганде - 100%(опрос среди жителей Караганды) Что за ерунду вы несете?- Это елка - 15%- Это подарки жене - 25%- Это станет салатом оливье - 56%- Это Иван Петрович - 4% С каким животным у вас ассоциируется Новый 2025 год?- Со змеёй - 40%- С оленями - 20%- Со свиньей - 10%- Со скотом - 10%- С зайчиком - 10%- С белочкой - 10% Что вам дарят на Новый год чаще всего?(опрос среди мужчин)- Носки - 50 %- Галстуки - 50%- Другое - 0% Что вам обычно дарят на Новый год?(опрос среди женщин)- Другое - 50%- Совсем другое, не то - 40%- Не совсем то - 9%- То, а надо другое - 1% © Alexander Zaets Телефонный опрос, проведенный наутро после 31 декабря, дал следующие результаты:2% опрошенных ответили «да»;3% – «алло»;остальные 95% затруднились ответить.