Собянин рассказал о работе центра по производству электробусов в Москве

Здесь не только выпускают новый транспорт, но и занимаются капитальным ремонтом давно курсирующих по маршрутам автобусов Мэр Москвы Сергей Собянин посвятил новую публикацию в своем блоге теме развития сети электробусов.
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