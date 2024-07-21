В Северодвинске изготовили более 70 маскировочных сетей для нужд СВО

Работу выполнили волонтеры в мастерской «СетиМаскировка», которая была создана в городе корабелов в сентябре прошлого годаМастерская объединяет энтузиастов, которые стремятся помочь нашим бойцам в зоне спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии