7 привычек долгожителей: начните делать так прямо сейчас, чтобы отсрочить старость

Наверное, уже не осталось человека, который бы не знал основные правила здорового образа жизни: правильно питаться, вовремя ложиться спать, заниматься спортом, не забывать про умственные нагрузки, отказаться от алкоголя и сигарет.
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