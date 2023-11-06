В ходе совместной работы с оперативными службами и Минобороны РФ получены новые данные, касающиеся вербовки и участия наемников в боевых действиях, речь идет о гражданах Израиля, Дании, Грузии.
Получены новые данные о наемниках, воюющих на стороне Украины, среди них израильтяне
Комментарии
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Владимир Соловьев
На фото укрофлаг перевернули: раньше жёлтый цвет был сверху. Сейчас американцы, после критики китайских фэн шуй, перевернули флаг и верхом стал синий цвет.
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2 д.
Евгений Благородный
Жидов в плен не брать, только пуля в лоб
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2 д.
Леонид Руси
Жиды идейные... Им нужно мировое господство и вся территория бывшей УССР под заселение. А наёмники... эти просто зарабатывают на крови... Отморозки... Валить всех на глушняк, скотов!
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1 д.
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