Владимир Соловьев На фото укрофлаг перевернули: раньше жёлтый цвет был сверху. Сейчас американцы, после критики китайских фэн шуй, перевернули флаг и верхом стал синий цвет.

Евгений Благородный Жидов в плен не брать, только пуля в лоб