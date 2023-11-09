8 головоломок, которые вызывают жаркие споры

Спорить о сложных задачах и головоломках - это понятно. Но о простых. или они только кажутся простыми? Иногда действительно есть несколько вариантов решений, а иногда есть просто слишком много людей, которые думают, что знают лучше.
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