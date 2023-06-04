22 удивительных пляжа с белоснежным песком

Легкая волна накатывает на белоснежный берег, на котором так приятно нежиться в лучах ласкового солнца! Хотите порезвиться в прибое, любуясь ослепительно белым песком? Тогда эти места — для вас! Ах, пляж, лето, жара… Как жаль, что все это закончилось и впереди нас ждут темные дни и еще более темные ночи… Но кто сказал, что мы не можем помечтать о пляже? Или даже взять и поехать во внеочередной отпуск туда, где всегда царит жара и светит солнце? Что ж, самое время просмотреть подходящие пляжи.