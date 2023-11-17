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Специалисты назвали среднюю начисленную заработную плату во Владивостоке

Специалисты назвали среднюю начисленную заработную плату во Владивостоке

Во Владивостоке средняя начисленная заработная плата составила 91801,8 руб., сообщает PRIMPRESS. В январе-августе текущего года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в организациях составила 91801,8 руб.

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