Специалисты назвали среднюю начисленную заработную плату во Владивостоке

Во Владивостоке средняя начисленная заработная плата составила 91801,8 руб., сообщает PRIMPRESS. В январе-августе текущего года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в организациях составила 91801,8 руб.
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