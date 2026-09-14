На трассе Болхов-Мценск-Новосиль погиб водитель «Рено»

На автодороге «Болхов-Мценск -Новосиль» сегодня, 14 сентября, произошло смертельное ДТП. Как сообщили «Орловским новостям» в полиции, погибшим был 71-летний мужчина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семавик и Семавик...
- ЕП Стартовая терапия...
- ММ Стартовая терапия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым