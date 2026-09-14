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Орловские новости

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На трассе Болхов-Мценск-Новосиль погиб водитель «Рено»

На трассе Болхов-Мценск-Новосиль погиб водитель «Рено»

На автодороге «Болхов-Мценск -Новосиль» сегодня, 14 сентября, произошло смертельное ДТП. Как сообщили «Орловским новостям» в полиции, погибшим был 71-летний мужчина.

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