Выручка NVIDIA утроилась в годовом сравнении и выросла на треть последовательно до рекордных $18,12 млрд

Похоже, что три стало для NVIDIA счастливым числом в минувшем квартале, поскольку выручка компании за период выросла в три раза по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, и на 34 % по сравнению с предыдущим кварталом.
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