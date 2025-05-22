Собянин: отражена попытка атаки еще трех украинских БПЛА на Москву

Global Look Press/Ministry of Defence of the Russi Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении силами ПВО атаки еще трех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели по направлению к столице.
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