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Русская весна

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Враг запустил более 130 БПЛА по российским регионам (ФОТО)

Враг запустил более 130 БПЛА по российским регионам (ФОТО)

Более 130 украинских БПЛА уничтожены минувшей ночью над территорией России, сообщает Минобороны. Под ударом оказались 7 регионов: ► 54 БпЛА нейтрализованы над территорией Саратовской области, ► 40 БпЛА — над территорией Воронежской области, ► 22 БпЛА — над территорией Белгородской области, ► 9 БпЛА — над территорией Ростовской области, ► по 3 БпЛА — над территориями Курской области и Республики Крым, ► 1 БпЛА — над территорией Липецкой области.

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