Враг запустил более 130 БПЛА по российским регионам (ФОТО)

Более 130 украинских БПЛА уничтожены минувшей ночью над территорией России, сообщает Минобороны. Под ударом оказались 7 регионов: ► 54 БпЛА нейтрализованы над территорией Саратовской области, ► 40 БпЛА — над территорией Воронежской области, ► 22 БпЛА — над территорией Белгородской области, ► 9 БпЛА — над территорией Ростовской области, ► по 3 БпЛА — над территориями Курской области и Республики Крым, ► 1 БпЛА — над территорией Липецкой области.