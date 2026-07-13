"Это не наш человек": мигранты массово открестились от иностранца в футболке ВСУ

Мигранта в футболке ВСУ выдворили из России: узбекистанец получил запрет на въезд на 20 лет.В Ставропольском крае завершилась история с мигрантом из Узбекистана по фамилии Эшметов, который пришел в миграционный центр в футболке с символикой Вооруженных сил Украины.
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