"Это не наш человек": мигранты массово открестились от иностранца в футболке ВСУ

Мигранта в футболке ВСУ выдворили из России: узбекистанец получил запрет на въезд на 20 лет.В Ставропольском крае завершилась история с мигрантом из Узбекистана по фамилии Эшметов, который пришел в миграционный центр в футболке с символикой Вооруженных сил Украины.