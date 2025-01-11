Посмотрите, как выглядели культовые художники, которых талантливо сыграли в кино известные актеры

Венсан Кассель в образе Поля Гогена в фильме «Дикарь», Энтони Хопкинс, блистательно сыгравший Пабло Пикассо, в ленте «Прожить жизнь с Пикассо», Эд Харрис перевоплотившийся в Джексона Поллока в фильме «Поллок».