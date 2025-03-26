Стоп-кадр! Катлабуга: Дикие кабаны бегут от войны и приносят чуму свиней в Молдову

Министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга заявила в эфире радиостанции Agora, что власти находятся в состоянии повышенной готовности в связи с распространением африканской чумы свиней в Республике Молдова, а одним из отягчающих факторов является неконтролируемая миграция диких животных с территории Украины.