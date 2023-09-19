Кто и почему хочет реформировать Совет безопасности ООН

Владимир Самборский

Нельзя в СБ ООН включать главных агрессоров 2-х мировых войн - Германию и Японию! Обе "отличились" геноцидом на занятых территориях,но за это не очень то наказаны... Вот ЮАР от Африки (хотя бы одну страну от континента) - или Алжир - другое дело!