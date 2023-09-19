Реформа Совета безопасности ООН, о необходимости которой говорят одновременно и в Москве, и в Вашингтоне, означает слом прежней системы мироустройства, выстроенной после завершения Второй Мировой войны.
Кто и почему хочет реформировать Совет безопасности ООН
Комментарии
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Владимир Самборский
Нельзя в СБ ООН включать главных агрессоров 2-х мировых войн - Германию и Японию! Обе "отличились" геноцидом на занятых территориях,но за это не очень то наказаны... Вот ЮАР от Африки (хотя бы одну страну от континента) - или Алжир - другое дело!
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