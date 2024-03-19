В Финляндии решили выдавать постоянный ВНЖ всем выпускникам вузов

Многие из иностранных студентов покидают страну после окончания учёбы. Власти Финляндии планируют выдавать всем иностранцам — выпускникам финских вузов постоянный вид на жительство, чтобы удержать их в стране, передаёт ТАСС.
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