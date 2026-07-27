Критика в Европе усиливается из-за продолжающейся финансовой поддержки Украины

В ряде европейских стран растет недовольство решением о выделении дополнительных средств Украине. Граждане выражают сомнения в эффективности продолжающейся финансовой помощи, указывая на отсутствие прозрачности и контроль над уже предоставленными траншами.
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