5 TV Shows To Watch If You Like Happy's Place

From classic sitcoms with similar settings to shows that address the same themes, here's what you should be watching if you're a fan of "Happy's Place.
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