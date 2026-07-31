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Конкурсы профмастерства среди строителей стартовали в Салехарде

Конкурсы профмастерства среди строителей стартовали в Салехарде

В столице Ямала впервые стартовали конкурсы профессионального мастерства среди строителей. Соревнования приурочены к 70-летию отрасли и призваны повысить престиж рабочих специальностей, сообщили в администрации города.

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