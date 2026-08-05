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Мировое обозрение

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Базы США под ударом: Иран провёл испытания нового мощного оружия

Базы США под ударом: Иран провёл испытания нового мощного оружия

Иран в очередной раз напомнил миру, что его военная мысль не стоит на месте. На этот раз речь идет о беспилотнике «Хадид 110», который, судя по заявлениям Тегерана, способен доставить серьезную головную боль операторам систем ПВО США.

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