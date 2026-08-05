Базы США под ударом: Иран провёл испытания нового мощного оружия

Иран в очередной раз напомнил миру, что его военная мысль не стоит на месте. На этот раз речь идет о беспилотнике «Хадид 110», который, судя по заявлениям Тегерана, способен доставить серьезную головную боль операторам систем ПВО США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии