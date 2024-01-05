Билл Клинтон угрожал СМИ, требуя не писать о деятельности финансиста Эпштейна

По данным опубликованных судом переписки правозащитницы Вирджинии Джуффре стало известно, что бывший президент США Билл Клинтон, который фигурирует в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации, угрожал журналистам, требуя не писать материалы о деятельности Эпштейна.