Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 213 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    пленные  укры  его  собственность::??  кадырхан  наглеетКадыров готов отд...
  • Татьяна Попова
    Нельзя смешивать личное, с государственным!!! Или у нас уже государство в государстве?Кадыров готов отд...
  • Леонид Рыбаков
    С ЭТОГО И НАЧИНАЕТСЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВОКадыров готов отд...

Билл Клинтон угрожал СМИ, требуя не писать о деятельности финансиста Эпштейна

Билл Клинтон угрожал СМИ, требуя не писать о деятельности финансиста Эпштейна

По данным опубликованных судом переписки правозащитницы Вирджинии Джуффре стало известно, что бывший президент США Билл Клинтон, который фигурирует в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации, угрожал журналистам, требуя не писать материалы о деятельности Эпштейна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх