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Царьград

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Землетрясение в Мьянме: толчки 5,5 баллов вблизи Мандалая

Землетрясение в Мьянме: толчки 5,5 баллов вблизи Мандалая

В результате землетрясения магнитудой 5,5 в центральной части Мьянмы, зарегистрированного Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром, центр событий сосредоточился в 84 км от многомиллионного Мандалая.

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