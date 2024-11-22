За посягательство на суверенитет России последует страшное возмездие Коллективный Запад получил от президента России Владимира Путина жесткое и четкое послание о жестком ответе в случае посягательства на суверенитет РФ, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.